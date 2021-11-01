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В Тобольске открывается выставка реалистической живописи "Беловы: отец и сын"

Общество, 17:05 12 ноября 2021

Тобольский музей-заповедник ВКонтакте | Фото: Тобольский музей-заповедник ВКонтакте

Выставка работ династии художников Кондратия Петровича и Станислава Кондратьевича Беловых "Беловы: отец и сын" начинает действовать с 12 ноября во Дворце наместника Тобольского музея-заповедника, сообщает учреждение.

Революция и Гражданская война в Сибири – одни из главных тем в творчестве народного художника РСФСР Кондратия Белова. При жизни его наградили неофициальным титулом "патриарха" сибирского пейзажа за яркость и глубину изображения сибирской природы.

Творческая жизнь отца послужила стимулом в выборе профессиональных стремлений для сына – Станислава Белова. Как и отца, его волновали темы революционного прошлого Сибири, военного детства, послевоенной жизни.

Выставка "Беловы: отец и сын" предоставит возможность всем желающим увидеть, как развивались традиции реалистической живописи в одной семье художников, объединенных общими ценностями.

Выставка работ художников Беловых в Тобольске продлится до 31 января 2022 года.

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# выставка , Тобольский музей-заповедник , художники

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