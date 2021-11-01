13 ноября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в формате онлайн начнется "Большая НЕконференция #МЫВМЕСТЕ" для волонтеров Тюменской области.

В Тюмени в 10 часов 30 минут в Центр русской культурыначнется Фестиваль народных игр и промыслов "Сибирские забавы".

В Тюмени в 13 часов в формате онлайн начнется первый студенческий бизнес-форум "ЭКЗО".

В Тюмени в 15 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется игра "Мафия".

Интересное в этот день:

1805 — венский мясник Иоганн Ланер изобрел сосиски.

1851 — открытие железнодорожного сообщения и телеграфной связи между Москвой и Петербургом.

1872 — вышло в свет первое издание "Азбуки" Льва Николаевича Толстого.

1907 — на первом вертолете Поль Корню поднялся на 2 м над землей в Нормандии (Франция).

1918 — начинаются занятия на Рязанских пехотных курсах командного состава РККА, на базе которых создастся сначала пехотное, а затем Воздушно-десантное училище.

1928 — на базе лаборатории по изучению мозга Ленина немецкого физиолога Оскара Фогта в Москве создан Институт мозга.

1940 — компания "Willis Motor Co." испытывает первый джип.

1943 — завершение Киевской наступательной операции.

1971 — состоялся вывод на орбиту вокруг Марса первого межпланетного космического аппарата; первый искусственный спутник Марса.

1980 — космический аппарат "Вояджер-1" передал на Землю первые фотографии Сатурна крупным планом.