15 ноября - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмеги в 13 часов на сайте ИА "Тюменская линия" начнется интернет-конференция депутата Тюменской городской думы Владимира Гороховцева "Деятельность депутатской фракции политической партии "Справедливая Россия" в Тюменской городской Думе VII созыва".

Интересное в этот день:

1492 — Христофор Колумб в своем дневнике впервые описывает табак, который употребляют индейцы.

1815 — первый рейс первого русского парохода "Елизавета" из Петербурга в Кронштадт и обратно.

1837 — публикуется система стенографии под названием музыкально-ручной стенографии.

1904 — американец Кинг Кемп Жиллетт патентует бритву со сменными лезвиями.

1933 — в Москве началось регулярное движение троллейбусов.

1934 — в СССР проводится первая телепередача со звуковым сопровождением.

1955 — запуск первой очереди Ленинградского метрополитена.

1957 — первый полет межконтинентального турбовинтового пассажирского самолёта Ту-114.