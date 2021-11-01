320 тысяч рублей заплатят тюменцы за браконьерство в Курганской области

| Фото: mvdmedia.r | Фото: mvdmedia.r

320 тыс. рублей по решению суда заплатят трое тюменцев за незаконный отстрел сибирских косуль в Курганской области в 2019 году.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, 24 мая 2021 года мужчины были признаны виновными в незаконной охоте.

3 ноября 2019 года в Шатровском районе Курганской области мужчины застрелили четырех сибирских косуль. Туши животных они на автомобиле вывезли в Тюмень.

Прокурор Шатровского района Курганской области в интересах РФ, департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды направил иск о взыскании причиненного браконьерами ущерба.

Суд удовлетворил требования и взыскал с ответчиков солидарно 320 тыс. рублей в бюджет Шатровского района, а также госпошлину в размере 6 тыс. 400 рублей в бюджет Тюмени.