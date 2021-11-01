  • 13 ноября 202113.11.2021суббота
  • USD71,8118
    EUR82,2173
  • В Тюмени -1..1 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

320 тысяч рублей заплатят тюменцы за браконьерство в Курганской области

Происшествия, 14:49 13 ноября 2021

mvdmedia.r | Фото: mvdmedia.r

320 тыс. рублей по решению суда заплатят трое тюменцев за незаконный отстрел сибирских косуль в Курганской области в 2019 году.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, 24 мая 2021 года мужчины были признаны виновными в незаконной охоте.

3 ноября 2019 года в Шатровском районе Курганской области мужчины застрелили четырех сибирских косуль. Туши животных они на автомобиле вывезли в Тюмень.

Прокурор Шатровского района Курганской области в интересах РФ, департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды направил иск о взыскании причиненного браконьерами ущерба.

Суд удовлетворил требования и взыскал с ответчиков солидарно 320 тыс. рублей в бюджет Шатровского района, а также госпошлину в размере 6 тыс. 400 рублей в бюджет Тюмени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:49 13.11.2021320 тысяч рублей заплатят тюменцы за браконьерство в Курганской области
14:03 13.11.2021Автобус с вахтовиками врезался в большегруз в Уватском районе
11:04 13.11.2021Мошенники обманули тоболяка с помощью программы подмены номера
17:50 12.11.2021Тоболяк потерял 50 тысяч рублей на собеседовании через Интернет