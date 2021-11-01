Тюменцы примут участие во всероссийской премии "Время молодых"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подать заявку на участие во всероссийской премии "Время молодых" можно до 15 ноября. На награду претендуют двое участников из Тюмени — победители конкурса проектов "Моя идея" 2021 года.

Это Максим Бойко, "Тюменское региональное отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей" и Валерия Николашкина, "Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики". Проекты помогают усвоить правила поведения в чрезвычайных ситуациях и основы оказания первой медицинской помощи пострадавшим, сообщили Moi-portal.ru в мультицентре "Моя территория".

"Когда инициативы, которым ты помог реализоваться, выходят на новый уровень — это всегда огромная гордость. Сообщества-победители конкурса проектов "Моя идея" не дают этой тенденции сбавлять обороты. Будем следить за тюменскими участниками и поддерживать их своими голосами", — поделилась руководитель мультицентра в Тюмени Ирина Мустыгина.

До 15 ноября номинантам предстоит самостоятельно составить творческие коллажи, на которых будут отражены их собственные взгляды на себя как на личность