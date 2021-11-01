Тюменский логопед рассказал как понять, что ребенку пора к специалисту

| Фото: Центр логопедии и детской психологии "ФоРа" ВК | Фото: Центр логопедии и детской психологии "ФоРа" ВК

Международный день логопеда отмечают 14 ноября. Большинство родителей начинают волноваться, когда ребенок плохо говорит в три года, пишет "Мегатюмень".

В норме словарный запас трехлетнего малыша доходит до 1000 слов, он говорит предложениями, строит вопросы, отрицания, использует прошедшее время, множественное число.

"Если в речи вашего трехгодовасика есть только отдельные слова: мама, папа, дай и звукоподражания: би-би, гав, му, вместо называния, он показывает на предмет или изображает действие, произносит необычные слова, допустим, не машина, а "мобиви" или чужие речевые штампы повторяет, не желает общаться с вами, то пора бы и обеспокоиться, - пояснила логопед Валентина Ушакова. - Также родителей должно насторожить, если ребенок в четыре года говорит только короткие двух-составные фразы, например, дай пить, киса мяу, а развернутая фразовая речь отсутствует. Если пятилетний ребёнок разговаривает предложениями из 3-5 слов, но в речи много грамматических ошибок. Малыш не согласовывает слова в роде, числе, падеже. Переставляет или выпускает слоги, неправильно произносит или путает звуки. Если в 6-7 лет с речью ребёнка происходит то же самое. В случае, если в речи вашего малыша появились запинки, обязательно покажите его неврологу и логопеду - несмотря на возраст".

Самый главный совет логопеда – не заниматься самодеятельностью. Самостоятельно или при помощи видео уроков можно вызвать неверное произношение и прочно закрепить его. Исправить будет гораздо сложнее и занятия займут больше времени. Специалисты рекомендуют чаще разговаривать с ребенком, играйте в игры на развитие понимания речи: одевайте игрушку, повторяя элементы одежды; учите части тела, показывая их на кукле, разглядывайте и называйте картинки, изображающие разные действия.

Развивайте фонематический слух, изображая звуки разных бытовых предметов, домашних животных, играйте с разными музыкальными инструментами, учите отличать голоса и интонации. Не забывайте развивать мелкую моторику. Сама по себе она речь не запускает: здесь важна не просто свободная манипуляция с мелкими предметами, игрушками, а именно чёткое выполнение конкретных шагов, последовательность действий, которую вы предлагаете выполнить. И главное, не перегружайте малыша, иначе ему не захочется заниматься в следующий раз.