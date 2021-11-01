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Тюменским школьникам помогли определиться с профессией на онлайн-курсе

Общество, 16:48 15 ноября 2021

региональный центр "Новое поколение"

Более 300 старшеклассников Тюменской области прошли онлайн-курс по профориентации. В течение трех недель под руководством опытных кураторов, коучей и психологов ребята анализировали свои сильные стороны, погружались в актуальную ситуацию в мире профессий и изучали свои интересы и ценности.

Каждые три дня школьники получали новый набор материалов на определенную тему, выполняли задания и публиковали по ним отчеты, получали обратную связь от кураторов и зарабатывали бонусы.

Тренинг оказался востребованным. Организаторы проекта "Быть в курсе" получили заявки от 477 школьников и пригласили к участию чуть более 300 человек. Активно включились в работу и выполняли домашние задания 136 человек, остальные были просто слушателями.

Проект "Быть в курсе" реализован при поддержке регионального центра "Новое поколение" и департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике на средства гранта "Моя идея.PRO".

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# профориентация , школьники

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