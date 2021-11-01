16 ноября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству.

В Тюмени в 10 часов 30 минут по ссылке начнется онлайн-открытие конгресса "Человек и лекарство. Урал-2021", посвященного памяти академика РАН, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ И. В. Медведевой.

В Тюмени в 11 часов в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) начнется тренинг-игра "Роль родителей в воспитании детей".

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрея Михновича "Создание противопожарной службы в Тюменской области. Безопасность на льду". Прямая трансляция будет организована на сайте информационного агентства "Тюменская линия".

В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению.

В Тюмени в 15 часов в ЦКиИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется праздничная программа "Такие разные, но так похожи!".

В Тюмени в 17 часов в библиотеке истории города им. А.И. Текутьева (ул. Щербакова, 11) начнется встреча с В. А. Чупиным в рамках клуба "Живой город" "Мужской Свято-Троицкий монастырь".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 23а, стр. 1) начнется бесплатная экскурсия по новой выставке "От центра к центру".

В Тюмени состоится масс-старт отборочных соревнований в женской сборной России по биатлону.

Интересное в этот день:

1824 — австралийский исследователь Гамильтон Хьюм обнаружил реку Муррей, самую длинную реку в Австралии.

1841 — в Нью-Йорке патентуется пробковый спасательный пояс.

1918 — Венгрия добилась независимости от Австро-Венгерской империи и была провозглашена республикой.

1933 — установление дипломатических отношений СССР с США.

1938 — дата рождения спортивной дисциплины самбо.

1945 — образована ЮНЕСКО.

1965 — в СССР запущена автоматическая межпланетная станция "Венера-3", беспилотный космический корабль, который первым достиг поверхности Венеры.

1966 — наблюдался самый обильный звездопад: до 2300 м/мин.