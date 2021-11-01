17 ноября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по социальному развитию.

В Тюмени в 11 часов в библиотеке № 2 им. А. А. Гришина (ул. Мира, 31/2) откроется научная лаборатория "Ломоносовские горизонты науки".

В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету.

В Тюмени в 14 часов в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется встреча-диалог "Мифы и реальность о курении".

В Тюмени в 18 часов в ДКиТ "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется концертная программа "Мы – едины".

В Тюмени в 18 часов в ДК "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в) начнется концерт "Жемчужина вдохновения", посвященный 15-летию ЦКиТ "Тюмень".

В Тюмени в онлайн-формате пройдет третий этап конкурса профессионального мастерства среди специалистов физической культуры и спорта.

В Тюмени онлайн пройдет конгресс "Человек и лекарство. Урал-2021".

Интересное в этот день:

1757 — основывается Императорская Академия художеств.

1853 — первое в истории сражение пароходофрегатов.

1869 — официальное открытие Суэцкого канала для судоходства.

1918 — открывается Третий Петроградский педагогический институт.

1943 — от немецких войск освобожден Чернобыль.

1948 — крейсер "Аврора" ставится на вечную стоянку у Петроградской набережной на Большой Невке.

1953 — открытие доступа в мавзолей Ленина.

1959 — южноафриканская компания "Де Бирс" начинает производство искусственных алмазов.

1966 — в ночь с 16 на 17 ноября зарегистрирован самый большой метеорный дождь.

1970 — после мягкой посадки на поверхность Луны в путешествие по спутнику Земли отправляется "Луноход-1".

1989 — второй полет первого вертолета, построенного из композитных материалов и приводимого в действие мускульной силой человека, — "Да Винчи III".

2011 — дата начала продаж DVD c фильмом "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2".

2019 — в Китае выявили первого инфицированного COVID-19.