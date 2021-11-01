Иммерсивный спектакль "Я так вижу/живу" представят в театральном центре в Тюмени

| Фото: сообщество МТЦ "Космос" во ВКонтакте | Фото: сообщество МТЦ "Космос" во ВКонтакте

Показы документального иммерсивного спектакля "Я так вижу/живу" пройдут в Молодежном театральном центре "Космос" в Тюмени 22 и 23 ноября. Начало - в 19 часов, сообщают организаторы.

Спектакли поставлены по одноименной пьесе Валерия Шергина о жизни слепоглухих людей. "Как жить и общаться с людьми после постепенной потери слуха и зрения при синдроме Ушера? Мы найдем ответ на этот вопрос вместе", — рассказали в МТЦ "Космос".

Необходима регистрация. На показ, который запланирован на 22 ноября, можно зарегистрироваться по ссылке. Посетить спектакль, который пройдет 23 ноября, можно записавшись здесь.

Возрастное ограничение: 12+.

Напомним, с 8 ноября посетить "Космос" можно при предъявлении паспорта и QR-кода с Госуслуг на сертификат профилактической прививки от COVID-19 или QR-кода с Госуслуг на сертификат о перенесенном заболевании COVID-19. При предъявлении документа о медотводе необходим отрицательный ПЦР-тест, полученного не позднее, чем за 72 часа до посещения.

На посетителей до 18 лет ограничения не распространяются. Данная категория должна быть в сопровождении родителя или опекуна.