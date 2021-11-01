В Тюменской области создали памятку по организации работы предприятий в системе QR-кодов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Памятку по организации работы предприятий в системе QR-кодов разработают в Тюменской области. Ее разместят на региональном портале органов государственной власти в разделе "Потребительский рынок", сообщила директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова.

Комментируя ограничительные меры, которые вводятся в Тюменской области с 3 декабря, она уточнила, что сотрудники инвестиционного агентства и центра "Мой бизнес" по телефону 8-932-479-3433 оказывают консультационную помощь предпринимателям.

"Мы готовы максимально оказывать консультационную поддержку по реализации механизма работы в системе QR-кодов", - сказала Трофимова.

Для предприятий также подготовят разъяснения по часто задаваемым вопросам.