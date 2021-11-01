Центр управления регионом за год отработал больше 116 тысяч сообщений жителей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Центру управления регионом исполнился один год. С момента создания 16 ноября 2020 года здесь обработали 116 тыс. 435 сообщений от жителей Тюменской области, сообщает ЦУР.

Задача ЦУР - работа с обратной связью между органами власти и жителями, объединение лучших практик для учета мнения и пожелания людей.

Больше 70% заявок поступило с платформы обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе". Решено 90 тыс. вопросов от пользователей платформы. Самой популярной категорией стала тема коронавируса, по ней жители отправили 79 тыс. 241 сообщение. По данным специалистов ЦУР Тюменской области, через платформу обратной связи чаще всего обращается возрастная группа 35-45 лет.

Остальная часть жалоб и предложений выявляется специалистами ЦУР в социальных сетях, в том числе через официальное сообщество ЦУР. За год специалисты зафиксировали и отработали 26 тыс. 363 вопроса граждан. Популярные категории возглавила сфера ЖКХ, благоустройство, дороги и социальное обслуживание.

"Этот год дал серьезный рывок в развитии обратной связи между органами власти и жителями Тюменской области. Центр управления регионом напрямую поспособствовал укреплению диалога. Специалисты ЦУР ежедневно анализируют вопросы граждан, способствуют решению проблем жителей области" - отметил руководитель Центра управления регионом Тюменской области Роман Рзаев.

Ежедневно ЦУР Тюменской области обрабатывает до 1 тыс. сообщений граждан. Информация фиксируется на "тепловой карте" в онлайн-режиме. Территории с большим количеством заявок становятся красными, со средним - желтыми, самые беспроблемные на данный момент районы — зелеными. Также специалисты ЦУР анализируют, насколько оперативно и качественно отрабатывают сообщения органов власти.