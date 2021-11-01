Семеро студентов из Тюменской области стали финалистами конкурса "Твой ход"

| Фото: Всероссийский конкурс «Твой ход» | Фото: Всероссийский конкурс «Твой ход»

1 тыс. человек из 76 регионов России, в том числе семеро представителей Тюменской области вышли в финал Всероссийского конкурса "Твой ход" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Он пройдет в Сочи с 27 по 29 ноября, сообщают организаторы.

В числе финалистов из Тюменской области - Никита Калашников, Виктория Утегенова, Ирина Пидлужная, Дарья Воробьева из Тюменского государственного университета, Данил Кычкин и Анна Березина из Тюменского индустриального университета, Виктория Андреева из Тюменского государственного медицинского университета.

По итогам финала конкурса победителями станут 200 студентов. Они получат премии в размере 1 млн рублей. Эти средства можно будет направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Многих активных участников пригласят на стажировки в крупнейшие компании России: ГМК "Норильский никель", ГК "Росатом", ОАО "РЖД".

Всероссийский студенческий конкурс "Твой ход" проходит в стране впервые. Всего заявки на участие подали более 560 тыс. студентов образовательных организаций высшего образования со всей страны.