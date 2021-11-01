19 ноября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в холле главного корпуса Тюменского индустриального университета (ул. Володарского, 38, вход с ул. 8 Марта) начнется работа выставки о женщинах Тюменского края, посвященной 30-летию Общероссийской общественно-государственной организации "Союз женщин России".

В Тюмени в 10 часов 30 минут в библиотеке № 19 (ул. Станционная, 18а/1) начнется утренник "Мамин праздник – лучший праздник!", посвященный Дню матери.

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция, посвященная проекту "Ёлка желаний". Прямая трансляция будет организована на сайте информационного агентства "Тюменская линия".

В Тюмени в 11 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется пленарное заседание форума женщин России. В 12 часов 30 минут начнется брифинг для СМИ.

В Тюмени в 14 часов в ЦКиИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется концерт детского фольклорного ансамбля "ЯрецЪ" "Девичьи страдания".

В Тюмени в 18 часов в ДКиТ "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется концерт "Жемчужина вдохновения" в честь 15-летия ЦКиТ "Тюмень".

В Тюмени в МСЧ "Нефтяник" пройдет мультидисциплинарная конференция по хирургическому лечению патологий головы и шеи.

Интересное в этот день:

1493 — в своем втором путешествии в Новый Свет Колумб открыл остров Пуэрто-Рико.

1703 — в Бастилии умер узник, вошедший в историю как "человек в железной маске".

1815 — присоединение Франции к Священному союзу.

1824 — крупнейшее в истории Санкт-Петербурга наводнение.

1825 — Александр Пушкин закончил написание исторической драмы "Борис Годунов".

1891 — в Германии продана первая игрушечная железная дорога.

1919 — по инициативе Максима Горького в Петрограде открылся Дом искусств.

1942 — начало контрнаступления советских войск под Сталинградом.

1944 — постановление Совнаркома СССР о мерах по восстановлению города Севастополя.

1979 — первый рейс из Ленинграда в Москву скоростного поезда Р-200

1986 — в СССР принят закон "Об индивидуальной трудовой деятельности".

1996 — в Канаде завершили сооружение 13-километрового моста Конфедерации, связавшего Остров Принца Эдуарда с провинцией Нью-Брансуик.