В Тюменской области прошло первое межрегиональное туристическое роуд-шоу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 40 представителей туристической индустрии Москвы и 35 участников из тюменского региона собрало первое внутрироссийское, межрегиональное роуд-шоу, которое прошло в Тюменской области в формате онлайн 16 ноября.

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, московский комитет по туризму представил тюменским школьникам образовательно-туристическую программу "Город открытий".

Представителям турбизнеса тюменского региона рассказали о возможностях цифрового туристического сервиса RUSSPASS, на котором сегодня доступно более 3,3 тыс. турпредложений и 60 авторских маршрутов.

"Цифровые роуд-шоу, - отмечено в сообщении, - помогают в онлайн-формате рассказать о возможностях российской столицы туристическим компаниям, чтобы формировать отложенный спрос у туристов других стран и регионов, которые хотели бы посетить Москву после снятия ограничений".

В рамках роуд-шоу было проведено более 80 рабочих встреч.