Сотрудники торгового центра в Тюмени рассказали об адаптации к системе QR-кодов

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Введение QR-кодов не должно приводить к утрате общечеловеческих ценностей. Тюменцы, недовольные новыми правилами посещения торгово-развлекательных центров, устраивали скандалы и драки, срывая гнев на охранниках и администраторах. Для решения некоторых конфликтов привлекали полицию и Росгвардию. Об этом рассказала руководитель административного отдела компании "Маллтим" (торговые центры "Тюмень Сити Молл", "Матрешка", "Мебельград") Айслу Жангаулова.

"В первые часы работы увидели, что люди не готовы к QR-кодам, некоторые не знали о них. Произошло много конфликтов, вынуждены были вызывать полицию, Росгвардию, чтобы они помогли объяснить, что это не прихоть нашего ТРЦ или сотрудников, а новые ограничения, новые реалии, с которыми нужно жить", - сказала она.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Сейчас большая часть посетителей приходит в ТРЦ уже с необходимыми документами. Вместе с тем гражданам напоминают, что при себе нужно иметь оригинал паспорта, водительского удостоверения или военного билета, по ксерокопии, фотографии вход запрещен.

"На входных группах в торговые центры размещены несколько копий постановлений. В первые дни, когда мы их показывали, люди разрывали эти документы. Очень много негатива было в адрес сотрудников охраны. Здесь хочется обратиться к тюменцам: граждане должны понимать, что на входе стоят люди, которые выполняют свою работу, не они это придумали. Не нужно проявлять к ним агрессию", - подчеркнула Айслу Жангаулова.

В Тюменской области с 3 декабря расширили список мест, доступных для посещения по QR-кодам. Начиная с этой даты, документы нужны для посещения ночных клубов, дискотек, караоке, боулинг-клубов, батутных центров, кальянных, букмекерских контор и тотализаторов; салонов красоты, косметических салонов, соляриев, массажных салонов, парикмахерских; аквапарков, СПА-комплексов, банно-оздоровительных комплексов, бань, саун, термальных источников, баз отдыха, туристических баз, пансионатов, домов отдыха, за исключением бань, находящихся в государственной и муниципальной собственности.

Исключения составят предприятия общепита: по изготовлению и доставке потребителям по их заказам продуктов, обслуживанию навынос, обслуживающих пассажиров в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, на автовокзалах и автостанциях; предприятий общепита придорожного сервиса и расположенных в гостиницах.

Екатерина Исаева, Александр Лабыкин