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Куратор Пушкинского музея расскажет о связи искусства с биомедициной и IT

Общество, 09:02 22 ноября 2021

группа Контора пароходства ВКонтакте

Лекция "Art & science: на грани хаоса и беспорядка" пройдет в Музейном комплексе имени И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) 27 ноября в 18 часов. Мероприятие состоится в рамках публичной программы спецпроекта Уральской индустриальной биеннале в Тюмени "Создать новый слой".

Куратор Пушкинского музея Дмитрий Булатов сосредоточит внимание на произведениях искусства, выполненных с использованием робототехники, IT и биомедицины, и расскажет, что лежит в основе искусственной технологической реальности и как эта реальность воздействует на нас.

Регистрация на мероприятие по ссылке. Для посещения мероприятия QR-код не требуется.

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# лекция , Уральская биеннале

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