Тюменская "Точка опоры" помогает родителям в вопросах образования и воспитания детей

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская "Точка опоры" стала надежным партнером родителей в вопросах образования и воспитания. Региональная служба психологической поддержки населения работает с сентября 2019 года, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы.

Актуальность проекта для родителей, по оценке специалистов, подтвердили результаты первых месяцев работы. С сентября по декабрь 2019 год было проведено более 52,5 тыс. консультаций и диагностик.

Родителей, бабушек и дедушек волнуют вопросы, касающиеся особенностей развития ребенка, улаживания детско-родительских отношений, школьной успеваемости, профессионального самоопределения подростка, адаптационных процессов, зависимости от интернета и гаджетов.

Для своевременного оказания помощи семьям с детьми в Тюменской области действует 32 организации социального обслуживания, их услугами пользуются более 200 тыс. семей.

В 2021 году проект Тюменской области получил грантовую поддержку Министерства просвещения Российской Федерации в рамках реализации мероприятий федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" национального проекта "Образование" в виде субсидий из федерального бюджета.