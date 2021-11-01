  • 21 ноября 202121.11.2021воскресенье
  • USD72,7617
    EUR82,5845
  • В Тюмени -4..-6 С 5 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменский стационар на дому ежегодно принимает более 700 пациентов

Общество, 16:02 21 ноября 2021

Фото: asi.ru

Более 700 тюменцев преклонного возраста ежегодно пользуются услугами "Стационара на дому". Такая стационарозамещающая технология, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, предусматривает уход социальных работников за людьми преклонного возраста и инвалидами на дому, в привычных для них условиях.

"Люди старшего поколения, - отмечено в сообщении, – одна из категорий, которой требуется повышенное внимание. В Тюменской области проживают 334,7 тыс. пожилых людей, из них одиноко проживающих граждан – 65 тыс. человек".

"Приемная семья для пожилых и инвалидов" предусматривает проживание в семье ежегодно принимает около 300 человек. Реализуется также проект "Центр социально-психологических технологий для граждан с наличием когнитивных нарушений, в том числе деменции", благодаря которому в условиях дневного пребывания социальные услуги получают ежегодно более 700 человек.

В 2020 году Тюменская область вошла в пятерку регионов-лидеров в России по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных НКО и социального предпринимательства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:02 21.11.2021Тюменский стационар на дому ежегодно принимает более 700 пациентов
14:50 21.11.2021332 случая COVID-19 выявлено в Тюменской области за минувшие сутки
14:47 21.11.2021Тюменская служба проката техсредств реабилитации помогает людям
14:19 21.11.2021Тюменские врачи провели онлайн-школу для пациентов с сахарным диабетом