Тюменский стационар на дому ежегодно принимает более 700 пациентов

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Более 700 тюменцев преклонного возраста ежегодно пользуются услугами "Стационара на дому". Такая стационарозамещающая технология, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, предусматривает уход социальных работников за людьми преклонного возраста и инвалидами на дому, в привычных для них условиях.

"Люди старшего поколения, - отмечено в сообщении, – одна из категорий, которой требуется повышенное внимание. В Тюменской области проживают 334,7 тыс. пожилых людей, из них одиноко проживающих граждан – 65 тыс. человек".

"Приемная семья для пожилых и инвалидов" предусматривает проживание в семье ежегодно принимает около 300 человек. Реализуется также проект "Центр социально-психологических технологий для граждан с наличием когнитивных нарушений, в том числе деменции", благодаря которому в условиях дневного пребывания социальные услуги получают ежегодно более 700 человек.

В 2020 году Тюменская область вошла в пятерку регионов-лидеров в России по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных НКО и социального предпринимательства.