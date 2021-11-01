20 ноября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в концертном зале ДК "Поиск" (ул. А. Пушкина, 10) начнется второй открытый городской конкурс команд КВН "В поиске...".

В Тюмени в 11 часов в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется фестиваль народного творчества "Россия – это мы".

В Тюмени в 11 часов в сквере "Казачьи луга" (ул. Домостроителей, 22) начнется интеллектуально-познавательная программа "Дружат дети всей земли".

В Тюмени в 12 часов в библиотеке № 7 им. И.М. Ермакова (ул. Камчатская, 1а) начнется час информации "Толерантность – это доброта души".

В Тюмени в 13 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Окября, 23а, стр. 1) начнется конференция The Architect Conf.

В Тюмени в 14 часов в библиотеке № 8 им. А.П. Чехова (ул. Северная, 2/1) начнется информационный час "Путешествие на планету закон и право".

В Тюмени в 15 часов в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) начнется литературно-игровая программа "Моя мамочка лучше всех!".

В Тюмени в 16 часов на странице мультицентра "Контора пароходства" во ВКонтакте начнется онлайн-лекция куратора магистерского профиля Sound Art & Sound Studies в Школе дизайна Стаса Шарифуллина.

В Тюмени в 17 часов в ДК "Нефтяник" им. В.И. Муравленко (ул. Осипенко, 1) начнется концерт к 30-летию Тюменского духового оркестра.

Интересное в этот день:

1864 — принятие судебных уставов Российской империи, давших старт судебной реформе 1864 года и системе суда присяжных в России.

1935 — летчик-испытатель П. М. Стефановский впервые в мире поднял в воздух тяжелый бомбардировщик ТБ-3 с пятью закрепленными на нем истребителями.

1979 — впервые больному переливается искусственная кровь.

1985 — выпущена Microsoft Windows 1.0.

1990 — арестован серийный убийца Андрей Чикатило.

2004 — с космодрома Мыс Канаверал с помощью ракеты-носителя Дельта-2 7320-10 запущена орбитальная обсерватория Swift.