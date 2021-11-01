21 ноября - события дня
В Тюмени в 10 часов 30 минут в молодежном театре "Ангажемент" имени В.С. Загоруйко начнется детский спектакль "Рыжий чулок".
В Тюмени в 12 часов в Институте биологии ТюмГУ начнется работа эколого-генетической школы. Регистрация по ссылке.
В Ялуторовске в 12 часов в онлайн формате начнется "БлогФест" для молодых медиаспециалистов города от 10 до 18 лет.
Интересное в этот день:
1620 — после трехмесячного плавания на корабле "Мэйфлауэр" семьи английских переселенцев-пуритан высаживаются в Северной Америке в районе мыса Код.
1699 — Пётр I издал указ о рекрутской повинности.
1783 — состоялся первый в истории полет людей на воздушном шаре. Двое французов поднялись на высоту 915 метров в пригороде Парижа и приземлились спустя 25 мин.
1797 — Павел I утверждает общий праздник всех кавалеров российских орденов.
1877 — изобретение Томасом Эдисоном фонографа.
1905 — в Петербурге учрежден Союз русского народа.
1916 — налетев на немецкую мину, затонул "Британник" — корабль-близнец "Олимпика" и "Титаника".
1937 — первое исполнение 5-й симфонии Д. Д. Шостаковича.
1965 — в Москве открылся Детский музыкальный театр.
1991 — на базе АН СССР была создана современная Российская академия наук (РАН).
1998 — первый запуск китайской беспилотной космической ракеты.
2019 — театру "Ленком" присвоено имя Марка Захарова.