21 ноября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов 30 минут в молодежном театре "Ангажемент" имени В.С. Загоруйко начнется детский спектакль "Рыжий чулок".

В Тюмени в 12 часов в Институте биологии ТюмГУ начнется работа эколого-генетической школы. Регистрация по ссылке.

В Ялуторовске в 12 часов в онлайн формате начнется "БлогФест" для молодых медиаспециалистов города от 10 до 18 лет.

Интересное в этот день:

1620 — после трехмесячного плавания на корабле "Мэйфлауэр" семьи английских переселенцев-пуритан высаживаются в Северной Америке в районе мыса Код.

1699 — Пётр I издал указ о рекрутской повинности.

1783 — состоялся первый в истории полет людей на воздушном шаре. Двое французов поднялись на высоту 915 метров в пригороде Парижа и приземлились спустя 25 мин.

1797 — Павел I утверждает общий праздник всех кавалеров российских орденов.

1877 — изобретение Томасом Эдисоном фонографа.

1905 — в Петербурге учрежден Союз русского народа.

1916 — налетев на немецкую мину, затонул "Британник" — корабль-близнец "Олимпика" и "Титаника".

1937 — первое исполнение 5-й симфонии Д. Д. Шостаковича.

1965 — в Москве открылся Детский музыкальный театр.

1991 — на базе АН СССР была создана современная Российская академия наук (РАН).

1998 — первый запуск китайской беспилотной космической ракеты.

2019 — театру "Ленком" присвоено имя Марка Захарова.