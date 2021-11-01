  • 20 ноября 202120.11.2021суббота
  • USD72,7617
    EUR82,5845
  • В Тюмени -3..-5 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Как мотивировать школьника учиться, рассказала тюменский психолог

Общество, 10:52 20 ноября 2021

Фото: telefon-doveria.ru | Фото: telefon-doveria.ru

Родители должны дать ребенку возможность самостоятельно выполнять домашние задания и получать заслуженные оценки. Таким советом с тюменцами поделилась психолог центра социальной реабилитации "Тюменский" Надежда Кулева, пишет "Тюменская область сегодня".

Она отметила, что заставлять ребенка учиться угрозами, шантажом или запретами неправильно. Кроме того, искусственная мотивация деньгами и другими бонусами действует недолго.

"Родители часто становятся для ребенка педагогами, когда вместе с ними начинают корпеть над выполнением домашнего задания. Проверять уроки – работа учителя, а мама и папа просто должны убедиться, что школьник сделал его", - рассказала она.

Также важно организовать время для выполнения домашней работы, проявить свой авторитет и договориться с ребенком, что играть в компьютер или гулять он пойдет только после исполнения своих обязанностей. "Нет ничего страшного в том, что школьник расстроится или даже поплачет. Родитель должен показать, что он понимает своего ребенка, но правила все же должны быть соблюдены", - добавила специалист.

Она также посоветовала отмечать каждую самостоятельно полученную ребенком оценку. В таком случае удовольствие от результата будет повышаться вместе с внутренней мотивацией.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# психологи , родители , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:52 20.11.2021 Как мотивировать школьника учиться, рассказала тюменский психолог
10:14 20.11.2021Жителей Тюменской области предупреждают о сильном ветре и гололеде
09:47 20.11.2021В тюменских домах-интернатах появятся эксперты по долговременному уходу
09:11 20.11.2021Неравнодушные тюменцы могут помочь приюту "Лучший друг"