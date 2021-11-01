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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские травматологи помогли юноше, пострадавшему в ДТП

Общество, 08:47 21 ноября 2021

Фото: пресс-служба ОКБ № 2

Около 1 тыс. пациентов ежегодно принимает детское травматолого-ортопедическое отделение Тюменской областной клинической больницы №2.

Сюда попадают дети с тяжелой травмой и патологией опорно-двигательной системы. Нередки случаи тяжелой политравмы, особенно в результате ДТП. Именно по этой причине конце октября в отделение попал 16-летний подросток с многочисленными переломами. По срочным показаниям ему была выполнена операция на шейке правого бедра, через неделю – на левой голени.

Скоро юный пациент будет выписан из больницы, сообщает пресс-служба клиники.

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