Тюменские травматологи помогли юноше, пострадавшему в ДТП
Фото: пресс-служба ОКБ № 2
Около 1 тыс. пациентов ежегодно принимает детское травматолого-ортопедическое отделение Тюменской областной клинической больницы №2.
Сюда попадают дети с тяжелой травмой и патологией опорно-двигательной системы. Нередки случаи тяжелой политравмы, особенно в результате ДТП. Именно по этой причине конце октября в отделение попал 16-летний подросток с многочисленными переломами. По срочным показаниям ему была выполнена операция на шейке правого бедра, через неделю – на левой голени.
Скоро юный пациент будет выписан из больницы, сообщает пресс-служба клиники.