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Одаренные юные тюменцы получают стипендии главы города

Общество, 09:59 21 ноября 2021

Фото: департамент образования Тюменской области

2,4 млн рублей в год предусмотрены в бюджете Тюмени для выплаты ежемесячных стипендий главы города одаренным детям.

Начиная с 2021 года, размер стипендии увеличен с 900 до 1000 рублей в месяц, сообщает "Вслух.ру".

Стипендию за особые успехи в сфере образования, которая была учреждена в 2013 году, получают 140 школьников. В 2021 и 2022 году предусмотрено финансирование в размере 1 млн 680 тыс. рублей.

С 2018 года утверждены стипендии за успехи в сфере культуры и спорта. Их получают по 30 человек по каждому из направлений. Расходы из бюджета составляют по 360 тыс. рублей в 2021 и 2022 годах.

Отметим, что на развитие человеческого капитала в бюджете Тюмени на 2022 год предусмотрено 44% бюджета — то есть 18 млрд 122 млн рублей из 40 млрд 967 млн рублей всех расходов. 15 млрд 690 млн рублей планируется на развитие сферы образования.

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