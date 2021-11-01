Команда КВН из Бердюжья выступит на Первом канале

Фото: личный архив Любови Эрли Фото: личный архив Любови Эрли

Сборная команда КВН "Дети РайЦентра" из Бердюжского района приняла участие в съемках 1/4 игр детского Клуба веселых и находчивых на Первом канале. Программа выйдет в эфир в начале декабря.

"В зале было много людей. Нам аплодировали и смеялись над нашими шутками. Было очень приятно, когда зритель принимает нас хорошо, так намного легче играть в КВН", - рассказал представитель бердюжской команды Константин Сиволап.

По итогам 10 международного фестиваля детских команд КВН в Анапе, который прошел в Анапе, 23 команды уже отобраны в финал, осталось четыре места и на них претендует 13 сборных, в том числе и "Дети РайЦентра", сообщает "Комсомольская правда-Тюмень".