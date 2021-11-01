Голышмановский хор "Россияночка" получил новые костюмы

Фото: Первый фестиваль любительских коллективов Тюменской области ВКонтакте Фото: Первый фестиваль любительских коллективов Тюменской области ВКонтакте

Грант правительства Тюменской области в размере 300 тыс. рублей помог народному хору русской песни "Россияночка" из Голышманово приобрести новые концертные костюмы и сценическую обувь.

В составе творческого коллектива – 16 человек разных профессий и возрастов. В репертуаре – лирические, плясовые, игровые, хороводные, русские народные, а также песни советских композиторов и местных авторов, сообщает "Мегатюмень".

Народный хор выступает на сцене 20 лет, он неоднократно становился лауреатом и дипломантом областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.

"В следующем году, как только позволит эпидемиологическая обстановка, мы планирует дать дать сольный концерт в поселке Голышманово, организовать гастроли по Голышмановскому округу и участвовать в новых конкурсах", - рассказала бессменный руководитель хора Ирина Ларионова.