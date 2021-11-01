Тюменская служба проката техсредств реабилитации помогает людям

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Более 250 жителей региона воспользовались услугами мобильной службы проката технических средств реабилитации, которая работает на базе Тюменской областной организации инвалидов.

В прокат оформляют кресла-коляски для инвалидов, трости, опорные костыли, ходунки-опоры, функциональные механические кровати и другие жизненно важные реабилитационные средства. Техсредства выдаются во временное пользование на период реабилитации и адаптации.

Средства реабилитации до дома заказчика доставляет автомобиль службы проката.Подать заявку можно на сайте службы или через Единый диспетчерский центр по тел. 8(958)2559186, 8(958)2559197, 8(3452) 56-89-40 (доб. 1), почта: tsr@voi-72.ru.

Также можно обратиться в Мобильную службу по адресу: г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 84/2, салон-магазин с понедельника по пятницу с 09 до 17 часов.

Мобильная служба проката ТСР работает в 26 пунктах выдачи в муниципальных образованиях Тюменской области. За получением услуги можно обратиться в местные организации ВОИ к председателям организаций, сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области.

Служба проката технических средств реабилитации создана с использованием средств Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества.