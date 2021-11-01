В Тюмени замечены подростки, взрывающие петарды

Фото: 72.mchs.gov.ru Фото: 72.mchs.gov.ru

Подростки, взрывающие петарды, уже замечены в Тюмени. В преддверии Нового года специалисты регионального Управления МЧС РФ напоминают, что это может быть опасно.

"Призываем родителей следить за своими детьми и ни в коем случае не допускать баловства с петардами. Нельзя кидать зажженную пиротехнику в животных и людей, под ноги, чтобы напугать или развеселить кого-то", - подчеркнули эксперты.

Напомним, что приобретать фейерверки и пиротехнику можно только в специализированных магазинах и специальных секциях гипермаркетов. На упаковке обязательно должны быть данные о производителе и сроке годности. Хранить фейерверки нужно в сухом, недоступном для детей месте, сообщает "Тюменская область сегодня".