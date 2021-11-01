  • 21 ноября 202121.11.2021воскресенье
  • USD72,7617
    EUR82,5845
  • В Тюмени -4..-6 С 5 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени замечены подростки, взрывающие петарды

Общество, 17:28 21 ноября 2021

Фото: 72.mchs.gov.ru

Подростки, взрывающие петарды, уже замечены в Тюмени. В преддверии Нового года специалисты регионального Управления МЧС РФ напоминают, что это может быть опасно.

"Призываем родителей следить за своими детьми и ни в коем случае не допускать баловства с петардами. Нельзя кидать зажженную пиротехнику в животных и людей, под ноги, чтобы напугать или развеселить кого-то", - подчеркнули эксперты.

Напомним, что приобретать фейерверки и пиротехнику можно только в специализированных магазинах и специальных секциях гипермаркетов. На упаковке обязательно должны быть данные о производителе и сроке годности. Хранить фейерверки нужно в сухом, недоступном для детей месте, сообщает "Тюменская область сегодня".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:28 21.11.2021В Тюмени замечены подростки, взрывающие петарды
16:02 21.11.2021Тюменский стационар на дому ежегодно принимает более 700 пациентов
14:50 21.11.2021332 случая COVID-19 выявлено в Тюменской области за минувшие сутки
14:47 21.11.2021Тюменская служба проката техсредств реабилитации помогает людям