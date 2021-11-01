  • 21 ноября 202121.11.2021воскресенье
  • USD72,7617
    EUR82,5845
  • В Тюмени -3..-5 С 6 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Почти 40 тысяч тюменцев нашли работу с помощью службы занятости

Общество, 18:46 21 ноября 2021

Фото: Официальный аккаунт департамента труда и занятости населения Тюменской области ВКонтакте (архив)

39 тыс. 889 человек нашли работу с помощью службы занятости Тюменской области с начала 2021 года. За помощью в центы занятости за этот период обратились 67 тыс. 506 жителей региона. Таким образом, уровень трудоустройства составил 59,1%.

За тот же период 2020 года было 98 тыс. 226 обращений, трудоустроены 42 тыс. 819 человек, или 43,4%.

На учете в качестве соискателей в начале ноября состояли 10 тыс. 952 человека. В начале октября их было 11 тыс. 243 человека, сообщает "Вслух.ру".

В региональном банке вакансий службы занятости 26 тыс. 248 предложений. Традиционно лидирует сфера строительства, где требуются 5 тыс. 209 работников. Еще 2 тыс. 806 вакансий было открыто в торговле и ремонте автотранспорта, 2 тыс. 426 - в обрабатывающих производствах, 2 тыс. 349 - в сельском и лесном хозяйствах, рыболовстве и рыбоводстве.

Сфера образования готова принять 2 тыс. 205 сотрудников, в учреждения здравоохранения и социальных услуг требуются 1 тыс. 980 работников.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:47 21.11.2021Гости тюменской православной ярмарки смогут пройти вакцинацию от COVID-19
19:42 21.11.2021Тюменские почтовики помогают жителям региона стать донорами костного мозга
18:46 21.11.2021Почти 40 тысяч тюменцев нашли работу с помощью службы занятости
17:28 21.11.2021В Тюмени замечены подростки, взрывающие петарды