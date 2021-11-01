Почти 40 тысяч тюменцев нашли работу с помощью службы занятости

Фото: Официальный аккаунт департамента труда и занятости населения Тюменской области ВКонтакте (архив) Фото: Официальный аккаунт департамента труда и занятости населения Тюменской области ВКонтакте (архив)

39 тыс. 889 человек нашли работу с помощью службы занятости Тюменской области с начала 2021 года. За помощью в центы занятости за этот период обратились 67 тыс. 506 жителей региона. Таким образом, уровень трудоустройства составил 59,1%.

За тот же период 2020 года было 98 тыс. 226 обращений, трудоустроены 42 тыс. 819 человек, или 43,4%.

На учете в качестве соискателей в начале ноября состояли 10 тыс. 952 человека. В начале октября их было 11 тыс. 243 человека, сообщает "Вслух.ру".

В региональном банке вакансий службы занятости 26 тыс. 248 предложений. Традиционно лидирует сфера строительства, где требуются 5 тыс. 209 работников. Еще 2 тыс. 806 вакансий было открыто в торговле и ремонте автотранспорта, 2 тыс. 426 - в обрабатывающих производствах, 2 тыс. 349 - в сельском и лесном хозяйствах, рыболовстве и рыбоводстве.

Сфера образования готова принять 2 тыс. 205 сотрудников, в учреждения здравоохранения и социальных услуг требуются 1 тыс. 980 работников.