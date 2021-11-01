Тюменские почтовики помогают жителям региона стать донорами костного мозга

Фото: Почта России Фото: Почта России

Биоматериалы 40 тюменцев – потенциальных доноров костного мозга бесплатно отправила Почта России в адрес Национального регистра доноров.

Кандидаты на вступление в регистр доноров костного мозга получили от Почты России письма с наборами для взятия мазка и бесплатно отправили образец своего буккального эпителия (мазка с внутренней стороны щеки), сообщает Megatyumen.ru.

Стать потенциальным донором костного мозга может каждый здоровый житель России в возрасте от 18 до 45 лет. Для этого нужно оставить заявку и получить инструкции на сайте rdkm.ru. На сегодня в Национальном регистре - более 54,7 тыс. доноров.