23 ноября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется семинар "Правовые и организационные вопросы деятельности депутата Тюменской областной думы и помощника депутата Тюменской областной думы".

В Тюменив 12 часов в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) начнется квест-игра "Жить в мире с собой и другими", посвтященная Международному дню толерантности.

В Тюмени в 17 часов в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется открытый урок образцового любительского коллектива хореографической студии "Грация".

Интересное в этот день:

1763 — Екатерина II учредила в России Медицинскую коллегию.

1852 — в Англии введены первые почтовые ящики.

1904 — В США, в Сент-Луисе закончились III Олимпийские игры.

1906 — Фердинанд Браун обнаружил явление униполярной проводимости кристаллов.

1920 — основана военно-воздушная академия имени Жуковского.

1922 — Александр Грин завершил в Петербурге написание фантастической феерии "Алые паруса", посвятив ее своей жене Нине.

1923 — Якоб Шик запатентовал первую электробритву.

1928 — в Москве открылся Дворец культуры железнодорожников.

1935 — американский исследователь Линкольн Эллсворт впервые пролетает на самолёте через всю Антарктиду, от моря Уэдделла до моря Росса.

1942 — завершение окружения 330-тысячной немецкой группировки под Сталинградом.

1957 — в Италии вышел в свет роман Бориса Пастернака "Доктор Живаго".

1965 — в Москве открылся 1-й Учредительный съезд деятелей кино СССР, образовавший Союз кинематографистов СССР.

1996 — вблизи Коморских островов потерпел крушение захваченный террористами самолёт Boeing 767 компании Ethiopian Airlines.