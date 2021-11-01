25 ноября - события дня

t-l.ru t-l.ru

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, большой зал) начнется очередное заседание городской думы.

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной дцме (ул. Республики, 52) начнется третье заседание Тюменской областной думы.

В Тюмени в 13 часов катке "Прибой" (ул. пр. Борцов Октября, 2а, стр. 1) начнутся всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках "Тюменский меридиан".

В Тюмени в 15 часов в библиотеке № 4 (ул. Ватутина, 14/1) начнется концертная программа "Тепло материнских сердец".

В Тюмени в 17 часов 30 минут в онлайн и оффлайн форматах начнется встреча с главным редактором и ведущим радиостанции "Эхо Москвы" Алексеем Венедиктовым "Журналисты и блогеры в современном медиапространств".

Интересное в этот день:

1667 — 80 тыс. человек погибли при землетрясении в Шемахе (Азербайджан).

1735 — отлит Царь-колокол.

1867 — Альфред Нобель запатентовал динамит.

1940 — в мультфильме Уолтера Ланца впервые появился персонаж Вуди Вудпекер.

1940 — первый полет бомбардировщика "Де Хевилленд Москито".

1946 — официальная дата основания Московского физико-технического института.

2009 — в Сент-Винсенте и Гренадинах прошёл референдум о принятии новой конституции.