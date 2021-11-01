26 ноября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в областной думе (ул. Республики, 52, большой зал) начнется четвертое заседание Тюменской областной думы.

В Тюмени в 11 часов 30 минут на катке "Прибой" (ул. пр. Борцов Октября, 2а, стр. 1) начнутся Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках "Тюменский меридиан".

В Тюмени в 13 часов в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется тематическая беседа "Трудовой подвиг земляков в годы Великой Отечественной войны".

В Тюмени в 14 часов 20 минут в физико-математической школе (ул. 30 лет Победы, 102) начнется очное мероприятие "Урок цифры" по теме "Разработка игр".

В Тюмени в 16 часов в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) начнется показ фильма "Вкус страха" в рамках дней научного кино "ФАНК".

В Тюмени в 17 часов в ДК "Поиск" (ул. А. Пушкина, 10) начнется работы выставки "Супермама".

В Тюмени в 18 часов в ДК "Водник" начнется праздничная программа "МАМА – первое слово...".

В Тюмени в 18 часов в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется концерт ЦКиТ "Тюмень" в рамках Музыкальной гостиной.

В Ялуторовске в 13 часов в группе Молодежного социально-делового центра Ялуторовска во "Вконтакте" начнется "БлогФест" для молодых медиаспециалистов.

Интересное в этот день:

1394 — Сеул становится столицей Кореи.

1904 — в Санкт-Петербурге торжественно открыт Суворовский музей.

1917 — День основания Национальной Хоккейной Лиги.

1925 — совершил свой первый полёт советский бомбардировщик ТБ-1 (АНТ-4).

1934 — в Новосибирске было открыто трамвайное движение.

1943 — в Воркуте присвоен статус города.

1959 — окончившийся неудачей старт американского космического аппарата серии "Пионер": аппарат упал в Атлантический океан.

1965 — запущен первый французский спутник "Asterix".

1980 — необычное крушение вертолёта Ка-27 в Казани c жёсткой посадкой на трамвай посреди площади без жертв.

2003 — последний полет сверхзвукового пассажирского авиалайнера "Конкорд".