Ремесленную карту создают на юге Тюменской области

| Фото: организаторов проекта "Голоса наших предков" | Фото: организаторов проекта "Голоса наших предков"

Фотографии, уникальные экспонаты краеведческих музеев, изделия местных мастеров собрали в селах региона авторы областного проекта "Голоса наших предков: о ремеслах и традициях". Его реализует Тюменский дом ремесел при поддержке Российского фонда культуры.

В населенных пунктах Тюменского, Исетского, Ишимского районов и Голышмановского городского округа записаны видео старинных танцев, песен. Прошли встречи со старожилами, которые рассказывали об обычаях и традициях прошлого. По итогам поездок организована выставка.

Из Голышмановского округа этнографы привезли снимок Галины Никифоровой — хозяйки чувашской усадьбы из села Медведево. Также их заинтересовали экспонаты из фондов Голышмановского краеведческого музея - гармошка-минорка, глиняные изделия, детский свивальник в лоскутной технике и плетеные пояса. Исследователи заехали в деревню Земляная, где в школьном музее собран богатый материал по истории села.

Создается ремесленная карта юга Тюменской области. Пока в ней — старинные ремесленные центры всего четырех муниципалитетов региона. По словам директора Тюменского дома ремесел Натальи Денисовой, проект "Голоса наших предков: о ремеслах и традициях" продолжит развиваться, сообщает "АиФ-Западная Сибирь".