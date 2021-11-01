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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Пьяная жительница Тюменской области без прав везла ребенка из бани

Происшествия, 16:12 26 ноября 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Нетрезвую жительницу Голышмановского городского округа, перевозившую на автомобиле "Лада" маленького ребенка без детского автокресла, задержали сотрудники ГИБДД 25 ноября.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, у 22-летней девушки нет водительских прав, а показания алкотестера составили 0,42 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Девушка пояснила, что дома после бани выпила пиво и повезла ребенка к бабушке. Нарушительница привлечена к административной ответственности.

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# ГИБДД Тюменской области

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