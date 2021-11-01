Пьяная жительница Тюменской области без прав везла ребенка из бани

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Нетрезвую жительницу Голышмановского городского округа, перевозившую на автомобиле "Лада" маленького ребенка без детского автокресла, задержали сотрудники ГИБДД 25 ноября.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, у 22-летней девушки нет водительских прав, а показания алкотестера составили 0,42 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Девушка пояснила, что дома после бани выпила пиво и повезла ребенка к бабушке. Нарушительница привлечена к административной ответственности.