29 ноября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в "Точке кипения - Тюмень" (ул. Ресбулики, 142) начнется презентация работ участниками "Фабрики проектов".

В Тюмени в 13 часов в концертном зале ДК "Поиск" (ул. А. Пушкина, 10) начнется тематическая концертная программа "Единая сила России".

В Тюмени в 16 часов в малом зале ДК "Поиск" (ул. А. Пушкина, 10) начнется развлекательная программа "Радуга искусств".

В прокуратуре Тюменской области пройдет горячая линии по вопросам социальной защиты инвалидов. Обращенияпринимаются по телефонам: 8 (3452) 27-04-43, 27-04-53, 8 (3452) 27-04-68.

Интересное в этот день:

1899 — основан футбольный клуб Барселона.

1908 — в Санкт-Петербурге основано Еврейское историко-этнографическое общество.

1945 — проведена первая в мире спасательная операция с участием вертолёта.

1946 — Бельгия становится членом ЮНЕСКО.

1987 — взрыв Boeing 707 над Андаманским морем. Погибли 115 человек.

2002 — в Москве премьерой оперы Римского-Корсакова "Снегурочка" открылась Новая сцена Большого театра.