30 ноября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция заместителя начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрея Чистякова "Дорожное строительство: итоги 2021 года и перспективы 2022 года". Прямая трансляция будет организована на сайте информационного агентства "Тюменская линия".

В Тюмени в 11 часов в малом зале ДК "Поиск" (ул. А. Пушкина, 10) начнется отчетный концерт вокальной группы "Элегия" и детского хора "Чародеи" "Пусть всюду музыка звучит".

В Тюмени в 15 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по социальной политике.

В Тюмени в 15 часов в ГАУ Северного Зауралья начнется День открытых дверей. Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции на сайте.

В Тюмени в 15 часов в дистанционном формате начнется второй пленум Тюменской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

В Тюмени в 17 часов на сайте начнется онлайн-выставка "Служим Отечеству".

В прокуратуре Тюменской области пройдет горячая линии по вопросам социальной защиты инвалидов. Обращения принимаются по телефонам 8 (3452) 27-04-43 (о нарушениях прав инвалидов) и 8 (3452) 27-04-68 (о нарушениях прав детей-инвалидов).

Интересное в этот день:

1609 — Галилео Галилей составил первую карту лунной поверхности.

1700 — состоялась Битва при Нарве между русской армией Петра I и шведской армией Карла XII.

1872 — в Глазго состоялся первый официальный международный матч по футболу (Шотландия — Англия 0:0).

1876 — русский инженер Павел Яблочков получил патент на создание трансформатора.

1900 — немецкие инженеры Карл, Франц и Генрих Грефы[en] запатентовали автомобиль с приводом на передние колеса.

1906 — завершилась экспедиция Арсеньева 1906 года — первая Сихотэ-Алиньская экспедиция В. К. Арсеньева.

1912 — в артистическом подвале "Бродячая собака" состоялось первое публичное выступление В. В. Маяковского.

1922 — образована Чеченская автономная область в составе РСФСР.

1954 — американка Энн Элизабет Ходжес была ранена осколком метеорита Силакога — это первый полностью задокументированный случай ранения человека внеземным объектом.

1964 — СССР запустил АМС "Зонд-2" к Марсу.

1982 — выпущен самый продаваемый альбом в истории музыки Thriller Майкла Джексона.