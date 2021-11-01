1 декабря - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям.

В Тюмени в 10 часов в ресторане "Столица деревень" (ул. Осипенко, 1) начнется медиазавтрак, посвященный работе Тюменского концертно-театрального объединения, презентации новогодней кампании 2022 года.

В Тюмени в 12 часов в Центре русской культуры (ул. Домостроителей, 22/2) начнется акция "Вместе против ВИЧ".

В Тюмени в 13 часов на рынке Алебашевский BAZAR (ул. Тимофея Кармацкого, 20) начнется акция "Красная ленточка".

В Тюмени в 13 часов в центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) начнется час-предупреждение "Думай о будущем, выбирай жизнь без ВИЧ".

В Тюмени в 13 часов в ЦКиИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется беседа "СПИД не спит!".

В Тюмени в 14 часов в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется встреча-диалог "Цените жизнь – она у нас одна".

В Тюмени в 16 часов 30 минут по ссылке начнется прямой эфир с тюменским психологом Екатериной Попелушко "Как рассказать ребёнку о ВИЧ-инфекции и СПИДе".

Интересное в этот день:

1800 — в Лейпциге основано музыкальное издательство Хофмайстера и Кюнеля, ныне одно из старейших музыкальных издательств мира "Edition Peters".

1887 — напечатана повесть "Этюд в багровых тонах", первая книга о Шерлоке Холмсе.

1891 — Джеймс Нейсмит придумал игру баскетбол.

1913 — установка первой линии конвейерной сборки на заводе компании "Форд Мотор Компани".

1933 — в Москве состоялось официальное открытие Литературного института им. А. М. Горького.

1941 — Великая Отечественная война: немецкие войска заняли Красную Поляну.

1945 — основана Международная демократическая федерация женщин.

1990 — проходчики, строившие Евротоннель с французской и британской сторон, встретились друг с другом под Ла-Маншем.

1995 — в КНР открылась Цзитунская железная дорога, на которой 100% перевозок осуществлялось паровозами.

2001 — создана политическая партия "Единая Россия".

2005 — в результате слияния Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа создан новый субъект Российской Федерации — Пермский край.

2019 — начало вспышки коронавирусной инфекции в городе Ухань.