2 декабря - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по бюджету, налогам и финансам.

В Тюмени в 13 часов в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) начнется правовой урок "Пути и методы противодействия коррупции в РФ".

В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по экономической политике и природопользованию.

В Тюмени в 18 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнутся мероприятия, посвященные дню рождения учреждения.

Интересное в этот день:

1409 — открылся Лейпцигский университет.

1804 — Наполеон I Бонапарт провозгласил себя императором Франции.

1902 — катастрофическое землетрясение магнитудой от 6,7 до 9 в городе Андижан (Узбекистан).

1942 — получение Энрико Ферми первой контролируемой цепной ядерной реакции.

1971 — советская автоматическая межпланетная станция "Марс-3" впервые в мире совершила мягкую посадку на поверхность Марса.

1976 — Фидель Кастро стал президентом Кубы.

1990 — старт космического корабля "Союз ТМ-11" с международным экипажем (Виктор Афанасьев, Муса Манаров, Тоёхиро Акияма).

2007 — в России прошли выборы в Госдуму пятого созыва.

2010 — Россия получила право на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года, а Катар получил чемпионат мира 2022 года.