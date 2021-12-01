"Пятёрочка" предлагает тюменцам накопить шансы на выигрыш миллиона рублей

| Фото: Пятёрочка | Фото: Пятёрочка

Суперприз в 1 млн рублей могут выиграть гости торговой сети "Пятёрочка" один раз в неделю. Розыгрыш призов в 1 тыс. рублей и одного на сумму 100 тыс. рублей будет проводиться ежедневно в рамках новогодней акции "Миллион желаний".

Акция пройдет с 30 ноября по 10 января 2022 года. Принять участие в ней смогут все гости, зарегистрированные в программе лояльности "Выручай-карта".

Чтобы получить шанс выиграть денежные призы, необходимо обязательно нажать на кнопку "Участвую" в личном кабинете в мобильном приложении "Пятёрочки".

После этого вплоть до 10 января включительно за каждую покупку в "Пятёрочке" или в сервисе "Пятёрочка Доставка" на сумму от 555 рублей с применением своей действующей "Выручай-карты" гости будут накапливать "шансы" на выигрыш.

Чем больше покупок, тем больше "шансов". Дополнительные "шансы" можно получить за покупки товаров-партнёров - брендов "Сoca-Cola", "Fanta", "Sprite", соков и нектаров "Добрый" на сумму не менее 200 рублей в магазинах (на доставку не распространяется).

Объявление обладателей главных призов в один миллион рублей будет проходить каждую неделю с 28 декабря 2021 года по 1 февраля 2022 года. Информация о ежедневных победителях будет публиковаться на сайте акции.

Кроме того, по итогам акции сеть направит средства в благотворительный фонд "Русь" в пользу нуждающихся: по три рубля за каждого зарегистрированного участника.

"Пятёрочка" подготовила подарки для любимых гостей – более 50 миллионов рублей на исполнение желаний! Теперь хлопоты по покупке вкусных, свежих и разнообразных продуктов к праздничному столу станут еще увлекательнее и выгоднее, ведь новогодние подарки от "Пятёрочки" и отличное настроение гарантированно получат тысячи наших гостей", - рассказал директор по маркетингу торговой сети Михаил Ярцев.