В Сладковском районе питьевую воду селянам привозят новыми автоцистернами

| Фото: со страницы Александра Иванова ВКонтакте | Фото: со страницы Александра Иванова ВКонтакте

Две автоцистерны на базе КамАЗ приобрели в Сладковском районе для подвоза чистой питьевой воды жителям деревень и сел. Общая стоимость транспорта - 12,5 млн рублей, он закуплен при поддержке правительства Тюменской области, сообщает глава Сладковского района Александр Иванов.

Чистой питьевой водой обеспечиваются жители 19 населенных пунктов Сладковского района: с. Никулино, д. Майка, с. Степное, д. Стрункино, д. Гляден, с. Новоказанка, д. Малый Куртал, с. Менжинское, д. Станиченская, д. Шадринка, д. Задонка, д. Большой Куртал, д. Вознесенка, д. Выстрел, д. Рождественка, с. Станичное, с. Травное, д. Хантиновка и с. Пелевино.