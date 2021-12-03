3 декабря - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов на областной станции переливания крови (ул. Энергетиков, 35) начнется день донора. Все желающие старше 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к донации, могут сдать кровь.

В Тюмени в 10 часов в лицее №34 (ул. Новоселов, 10) начнется экскурсия по выставке "Мы однажды вернемся с войны…" и акция "Пусть горит свеча Памяти".

В Тюмени в 10 часов 30 минут в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) начнется поэтический час "Я детского глаза люблю выраженье".

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция, посвященная традиционному бизнес-форуму "День знаний для предпринимателей". Прямая трансляция будет организована на сайте информационного агентства "Тюменская линия".

В Тюмени в 13 часов в библиотеке № 20 (ул. Пермякова, 6а/1) начнется музыкально-поэтический вечер "Как странно я люблю".

В Тюмени в 14 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется работа общественной приемной по установлению судеб погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны "Чтобы помнили".

В Тюмени в 15 часов в библиотеке № 4 (ул. Ватутина, 14/1) начнется вечер-портрет "Жизнь текла мятежно, полна тревог, полна утрат".

В Тюмени в 15 часов в ЦКиИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется развлекательная музыкально-поэтическая программа "Шире круг".

Интересное в этот день:

1564 — Иван Грозный переселился из Москвы в Александровскую слободу.

1586 — в Англию из Колумбии впервые завезен картофель.

1818 — Иллинойс становится 21-м штатом США.

1965 — в Великобритании выходит альбом Rubber Soul группы "The Beatles", который, как считается, положил начало коренным изменениям в музыке ливерпульской четверки.

1966 — у Кремлевской стены были погребены останки Неизвестного солдата.

1969 — при вылете из Каракаса (Венесуэла) рухнул в воду Boeing 707. Погибли 62 человека.

1971 — начало третьей индо-пакистанской войны.

1991 — распущен КГБ СССР.

1992 — отправлено первое СМС сообщение.

1994 — Sony представила миру свою первую игровую консоль PlayStation.

1997 — подписан Оттавский договор о запрещении применения, производства, накопления и экспорта противопехотных мин.

2006 — сборная России по теннису выиграла Кубок Дэвиса 2006 года.