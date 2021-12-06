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В Тюмени пройдет студенческий карьерный форум "Знание ВРаботе"

Общество, 08:52 06 декабря 2021

news.utmn.ru

Форум "Знание ВРаботе" пройдет на базе Тюменского госуниверситета 7-8 декабря.

Студенты примут участие в мастер-классах и панельных дискуссиях с региональными работодателями, а также с молодыми предпринимателями, которые смогли добиться определенных успехов. Ребят научат составлять резюме, познакомят с презентацией карьерных возможностей компаний.

Помимо лекций и дискуссий в двухдневную программу форума войдут показательные собеседования и открытый разбор резюме с экспертами. Участниками мероприятия станут такие компании, как Schlumberger, "Свеза", DeVision, Центр налоговой помощи и другие, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Кроме того, студенты пообщаются с цифровым помощником Афиной, которая поможет зарегистрироваться на форум и расскажет о программе.

К участию в форуме приглашают всех желающих. Регистрация по ссылке.

Место проведения: ул. Перекопская, 15а, ауд. 118.

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