4 декабря - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в ДКиТ "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется мероприятие "Фольклорные россыпи".

В Тюмени в 11 часов в библиотеке № 18 (ул. Пражская, 41) начнется литературно-музыкальный час "Пусть жизнь будет прекрасна".

В Тюмени в 12 часов в ТЦ Кристалл (ул. Д. Менделеева, 1) начнутся выступления солистов Хоровой капеллы Тюменской филармонии, вокал-группы "Санрайз", джазового коллектива "ВИКА-БЭНД" и артистов Тюменского драмтеатра.

В Тюмени в 17 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется экскурсия по выставке "От центра к центру".

В Тюмени в 18 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется показ документального фильма "В ответе".

В Тюмени в центре спорта и отдыха "Воронинские горки" пройдет открытие зимнего сезона.

Интересное в этот день:

771 — Карл Великий стал единовластным правителем Франкского королевства.

1674 — французские иезуиты основали Чикаго.

1912 — Болгария, Греция, Сербия и Черногория подписали перемирие с Турцией, прервав тем самым продолжавшуюся два месяца Первую балканскую войну.

1946 — в Москве, на "Заводе малолитражных автомобилей", выпущен первый легковой автомобиль — "Москвич-400".

1974 — катастрофа DC-8 в Маскелии (Шри-Ланка), погиб 191 человек.

1998 — успешно стартовал космический челнок "Индевор" со вторым модулем Международной космической станции Unity на борту.

2010 — аварийная посадка Ту-154 в Москве.