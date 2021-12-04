5 декабря - события дня
В Тюмени в 11 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется День открытых дверей Школы исследований окружающей среды и общества ТюмГУ.
В Тюмени в 12 часов в ТЦ Сити-Молл (ул. Тимофея Чаркова, 60) начнутся выступления вокал-группы "Санрайз", джазового коллектива "ВИКА-БЭНД", артистов Тюменского драмтеатра, солистов Хоровой капеллы и Струнного квартета.
В Тюмени в 14 часов 30 минут в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, ) начнутся мастер-классы арт-лаборатории Тюменского концертно-театрального объединения "СВОИ".
В Тюмени в 15 часов в молодежном театре "Ангажемент" им. В. С. Загоруйко начнется спектакль "Господин, который платит".
В Тюмени в 19 часов в СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60/1) начнется матч элитного раунда Лиги Чемпионов УЕФА. Тюмень - Кайрат.
В Тюмени в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) пройдет выставка "От центра к центру", посвященная любви к родным городам.
Интересное в этот день:
1456 — в результате землетрясения разрушен Неаполь.
1492 — Христофор Колумб достиг острова Гаити.
1728 — открыта библиотека Академии наук.
1783 — в Санкт-Петербурге состоялся первый в России публичный пуск небольшого теплового аэростата.
1854 — американец Аарон Аллен запатентовал кресла с откидными сиденьями.
1905 — создан профессиональный союз текстильщиков.
1925 — премьера фильма С. М. Эйзенштейна "Броненосец Потёмкин".
1929 — образована Таджикская ССР.
1952 — в Лондоне начался великий смог 1952 года, унесший жизни тысяч англичан.
1957 — в СССР спущен на воду первый в мире атомный ледокол "Ленин".
1987 — образована группа "Сектор Газа".
2003 — открыт Северо-Муйский тоннель.
2009 — пожар в клубе "Хромая лошадь" в Перми.
2020 — японский зонд "Хаябуса-2" доставил на Землю пробы грунта с астероида Рюгу.