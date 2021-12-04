5 декабря - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется День открытых дверей Школы исследований окружающей среды и общества ТюмГУ.

В Тюмени в 12 часов в ТЦ Сити-Молл (ул. Тимофея Чаркова, 60) начнутся выступления вокал-группы "Санрайз", джазового коллектива "ВИКА-БЭНД", артистов Тюменского драмтеатра, солистов Хоровой капеллы и Струнного квартета.

В Тюмени в 14 часов 30 минут в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, ) начнутся мастер-классы арт-лаборатории Тюменского концертно-театрального объединения "СВОИ".

В Тюмени в 15 часов в молодежном театре "Ангажемент" им. В. С. Загоруйко начнется спектакль "Господин, который платит".

В Тюмени в 19 часов в СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60/1) начнется матч элитного раунда Лиги Чемпионов УЕФА. Тюмень - Кайра­т​.

В Тюмени в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) пройдет выставка "От центра к центру", посвященная любви к родным городам.

Интересное в этот день:

1456 — в результате землетрясения разрушен Неаполь.

1492 — Христофор Колумб достиг острова Гаити.

1728 — открыта библиотека Академии наук.

1783 — в Санкт-Петербурге состоялся первый в России публичный пуск небольшого теплового аэростата.

1854 — американец Аарон Аллен запатентовал кресла с откидными сиденьями.

1905 — создан профессиональный союз текстильщиков.

1925 — премьера фильма С. М. Эйзенштейна "Броненосец Потёмкин".

1929 — образована Таджикская ССР.

1952 — в Лондоне начался великий смог 1952 года, унесший жизни тысяч англичан.

1957 — в СССР спущен на воду первый в мире атомный ледокол "Ленин".

1987 — образована группа "Сектор Газа".

2003 — открыт Северо-Муйский тоннель.

2009 — пожар в клубе "Хромая лошадь" в Перми.

2020 — японский зонд "Хаябуса-2" доставил на Землю пробы грунта с астероида Рюгу.