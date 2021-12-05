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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

6 декабря - события дня

Общество, 18:00 05 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 17 часов в центре "Мой бизнес" начнется онлайн-тренинг "Азбука предпринимателя" для потенциальных и начинающих предпринимателей по обучению навыкам создания бизнеса с нуля. Регистрация по ссылке.

В Тюмени в 19 часов в молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а, большой зал) начнется показ фильма "Огни большого города".

В Тюмени в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) пройдет выставка "От центра к центру", посвященная любви к родным городам.

Во всех муниципальных образованиях Тюменской области начнут работу клубы самозанятых граждан. Регистрация по ссылке.

Интересное в этот день:

1868 — открыто движение по Орловско-Витебской железной дороге.

1909 — основан Саратовский университет.

1912 — при раскопках в египетской Амарне обнаружен бюст Нефертити.

1917 — в порту Галифакса взорвался корабль, нагруженный боеприпасами. Погибло около 2000 человек.

1921 — подписан Англо-ирландский договор, по которому ровно через год (6 декабря 1922) Ирландия получила независимость.

1997 — военно-транспортный самолёт Ан-124 ВВС России упал на жилой дом в Иркутске. Погибли 72 человека.

2000 — открыт ливерморий — химический элемент с атомным номером 116.

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