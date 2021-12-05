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Ишимская художница проведет мастер-класс по работе с поталью

Общество, 09:47 05 декабря 2021

Фото со страницы Ишимского центра "Моя территория" в соцсетях

Мастер-класс по работе с имитацией сусального золота — поталью пройдет на площадке мультицентра "Моя территория" в Ишиме 7 декабря.

Опытом поделится победительница проекта "Творческий город" Ксения Богданова, сообщает "Мегатюмень".

Для входа на мероприятие необходимо предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19, либо медицинский документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний к вакцинации, и ПЦР-тест, полученный не позднее чем за 72 часа, а также документ, удостоверяющий личность.

Отметим, что мастер-класс проводится в рамках проекта Ксении Богдановой "Золотое знакомство". Грант на его реализацию она получила на конкурсе молодежных инициатив "Творческий город".

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