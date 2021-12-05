Тюменцы сдали более 70 литров крови в рамках Донорской субботы

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164 тюменца сдали более 70 литров крови ежемесячной Донорской субботы. Очередная акция, организованная Тюменской областной станцией переливания крови, прошла в конце ноября, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Эпидемиологическая обстановка повлияла на работу станции переливания крови – поток доноров сократился. Тем не менее, за 10 месяцев 2021 года здесь проведено почти 33 тыс. 450 процедур сдачи крови, заготовлено около 30 тыс. 509 литров цельной крови, в том числе около 2 тыс. 167 л – в выездных условиях.

Также за 10 месяцев 2021 года заготовлено и выдано в лечебно-профилактические учреждения 9 тыс. 915 л эритроцитсодержащих компонентов, выдано 3 тыс. 917 лечебных доз тромбоцитов. Свежезамороженной плазмы передано в лечебные организации более 5 тыс. 593 л, в том числе 1 тыс. 316 л антиковидной с антителами к COVID-19.

"Пожертвованная донорами кровь используется при сложных операциях или родах, кровотечениях, тяжелых травмах, ожогах, гематологических, онкологических и других заболеваниях. Кровь одного донора разделяется на компоненты и благодаря этому может спасти жизнь нескольким пациентам" – рассказал главный врач Тюменской областной станцией переливания крови Александр Гаврилей.