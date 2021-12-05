Выставка народных кукол-самоделок открылась в Голышманово

Фото: ТВ Голышманово Фото: ТВ Голышманово

Выставка народных кукол-самоделок, открывшаяся в Голышмановском краеведческом музее, стала итогом проекта "Фестиваль народной куклы", который реализовала инициативная группа "Кладовая народных традиций" детского сада №5 "Ягодка".

В последние три месяца в рамках проекта работала творческая мастерская для взрослых и детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. В первую очередь, их объединял интерес к рукоделию.

"Мы изготавливали кукол в костюмах всех национальностей, - прокомментирвала руководитель проекта "Фестиваль народной куклы" Оксана Гейниц. - Куклы сохраняет в своем образе самобытность и характерные черты, создающего ее народа, и в этом их главная ценность".

На выставке было представлено более 80 изделий, сообщает "Мегатюмень".