Доступность сотовой связи увеличится в Голышмановском городском округе

Фото: «МегаФон» Фото: «МегаФон»

Базовые станции сотовой связи появятся в деревнях Никольск, Оськина, Земляная и селе Бескозобово Голышмановского городского округа до конца 2021 года благодаря реализации второго этапа федерального проекта по устранению цифрового неравенства.

Сейчас идут работы по установке вышек связи, монтажу оборудования, организации оптических линий связи и подключению к внешнему электроснабжению, сообщает "АиФ - Западная Сибирь".

Жителям сел и деревень с численностью населения от 100 до 500 человек, где ранее не было сотовой связи, станут доступны высокоскоростной интернет и мобильная голосовая связь.

"Сегодня сложно представить даже один день без технологий, мгновенного обмена информацией и цифровых сервисов. Неважно, большой или маленький населенный пункт - равные цифровые возможности должны быть у каждого жителя региона. Всего в рамках программы до 2030 года планируется сделать доступной мобильную связь в 498 населенных пунктах региона. А это - новый виток в развитии сел и деревень", - подчеркнула заместитель губернатора, директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич.